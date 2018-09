Frankrijk wil vignet voor vrachtwagens

De Franse regering wil een speciale tolheffing invoeren voor vrachtauto’s die het land doorkruisen. De Franse minister van Milieu François de Rugy heeft dit maandag gezegd. De regering denkt aan een sticker of vignet. Volgend jaar komt de regering met een uitgewerkt plan.

De minister zegt dat het niet alleen om het milieu gaat, maar ook om extra geld voor investeringen in de infrastructuur. Hij herinnerde aan de in augustus in Genua ingestorte verkeersbrug. Om te voorkomen dat zoiets ook in Frankrijk gebeurt zijn investeringen nodig.

De transportsector heeft onmiddellijk afwijzend gereageerd, want hij wil geen extra kosten meer. Er wordt veel tolgeld betaald op Franse autosnelwegen. Enkele jaren terug sneuvelde als gevolg van protesten een speciale ‘écotax’ op zware vrachtauto’s nadat de Franse regering er honderden miljoenen euro’s in had gestoken.