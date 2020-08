Frankrijk wil onderzoek naar „misdaad” tegen Navalni

Frankrijk noemt wat de Russische corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalni is overkomen „een misdaad” en eist „snel een transparant onderzoek”. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs naar buiten gebracht. „Frankrijk is erg bezorgd over deze criminele daad tegen een belangrijke figuur in de Russische politiek”.

Navalni werd afgelopen donderdag onwel in een vliegtuig op weg van Tomsk naar Moskou. Hij verloor het bewustzijn en is niet meer bijgekomen. Na een paar dagen behandeling in het oosten van Rusland is hij naar een Berlijns ziekenhuis overgebracht. Daar hebben artsen gezegd dat er aanwijzingen zijn dat Navalni mogelijk is vergiftigd, zoals Navalni’s familie en medestanders claimen. Volgens Russische artsen wees de eerste diagnose op een zeldzame stofwisselingskwaal en is de conclusie dat hij door gif van buitenaf ziek zou zijn geworden voorbarig.