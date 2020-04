Frankrijk wil lockdown vanaf 11 mei versoepelen

De Franse regering wil de lockdown gaan versoepelen, maakte premier Édouard Philippe bekend in het parlement. Uit onderzoek is volgens hem gebleken dat de strenge Franse maatregelen 62.000 levens hebben gered. De huidige situatie kan echter niet veel langer voortduren, aldus de premier.

Volgens Philippe dreigt een ineenstorting van de Franse economie als de lockdown in stand blijft. Hij zei dat er nog lang geen sprake is van groepsimmuniteit, maar dat het tijd is dat de Fransen leren leven met het virus en zich leren te beschermen.

Mocht de situatie rond de verspreiding van het virus er slecht uitzien, zal er volgens hem geen versoepeling van de lockdown volgen op 11 mei. Die komt er pas als er minder dan 3000 gevallen per dag bijkomen. Op 7 mei komt de overheid met een overzicht van de departementen waar strenge restricties gehandhaafd blijven.