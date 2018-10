„Frankrijk wil kinderen Syriëgangers terug”

De autoriteiten in Frankrijk overwegen kinderen van Franse Syriëgangers over te nemen van Syrisch-Koerdische milities. De moeders moeten dan achterblijven om vervolgd te worden door de lokale autoriteiten, zeggen overheidsbronnen tegen persbureau Reuters.

Het terughalen van zogenoemde IS-vrouwen en hun kinderen ligt in veel Europese landen gevoelig. Zij zijn na de val van het kalifaat van Islamitische Staat vaak terecht gekomen in kampen van lokale Koerdische autoriteiten. Die hebben landen al eerder gevraagd hun burgers terug te nemen.

Frankrijk heeft tot dusver geweigerd voormalige strijders en hun vrouwen te repatriëren, maar moet nog een knoop doorhakken over de vaak nog erg jonge kinderen. Bronnen rond de overheid zeggen nu dat voorbereidingen worden getroffen om per geval te kijken of zij kunnen worden teruggehaald, ook als ze zijn geboren in Syrië.

Eén ingewijde stelt dat nu „actief zal worden geëvalueerd” of het plan haalbaar is. De kinderen kunnen alleen worden meegenomen als hun moeders daar toestemming voor geven. Zij worden dan gescheiden van hun nageslacht. De eerste kinderen kunnen mogelijk al voor het einde van het jaar terug in Frankrijk zijn.