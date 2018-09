Frankrijk wil fietsen aantrekkelijker maken

De Franse regering trekt honderden miljoenen uit om meer mensen op het fietszadel te krijgen. Premier Edouard Philippe zegt dat fietsen in zijn land momenteel vooral als sport wordt gezien. Het aantal Fransen dat de fiets gebruikt als transportmiddel ligt volgens hem ruim onder het Europese gemiddelde.

Philippe stelt dat de komende zeven jaar 350 miljoen euro beschikbaar komt voor fietsinfrastructuur. De aanleg van fietspaden is in Frankrijk de verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten. De paden zijn nu vaak kort en sluiten slecht aan op andere fietspaden. Dat ontmoedigt potentiële fietsers, concludeert de premier.

De overheid wil onder meer geld steken in de aanleg van fietspaden, maar komt ook met andere maatregelen. Zo komen er fiscale prikkels voor ambtenaren die fietsend naar hun werk komen en krijgen scholieren straks fietsles. Ook komen er nieuwe regels die moeten zorgen dat er meer plekken zijn waar mensen hun rijwiel veilig kunnen parkeren.

Het hoofd van de Franse fietsersbond FUB reageert sceptisch op de toezeggingen. „50 miljoen euro per jaar zal Frankrijk niet in Nederland veranderen, maar het is een begin”, concludeert FUB-baas Olivier Schneider.