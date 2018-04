Frankrijk wil andere volksvertegenwoordiging

De Franse premier Édouard Philippe heeft zijn plannen gepresenteerd om de verkiezingen en het parlement te hervormen. Hij wil het totale aantal volksvertegenwoordigers in de Nationale Vergadering en in de Senaat, nu 925 parlementsleden, met 30 procent verminderen.

Philippe wil ook dat 15 procent van de volksvertegenwoordigers in de parlementsverkiezingen van 2022 wordt gekozen door middel van een systeem van evenredige vertegenwoordiging.

De Franse Tweede Kamer komt nu tot stand door verkiezingen in een districtenstelsel. Daarbij wordt een parlementslid voor de zetel van het departement of district in twee rondes gekozen als er niemand in de eerste meer dan de helft behaalt. Dat leidt er vaak toe dat veel kiezers zich in de tweede ronde ‘politiek in de kou voelen staan’ omdat hun favorieten zijn uitgevallen.