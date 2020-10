Frankrijk weer in nationale lockdown​

Frankrijk gaat vanaf vrijdag weer in een nationale lockdown om het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen. Dat heeft president Emmanuel Macron woensdag bekendgemaakt in een toespraak.

Dit voorjaar ging het land al acht weken op slot toen de pandemie een eerste piek bereikte, maar nu blijven de scholen wel open, zei Macron. Maar cafés en restaurants en zaken die niet essentieel zijn gaan dicht, evenals de universiteiten. Reizen tussen regio’s is niet mogelijk. De Fransen mogen nog wel verpleeghuizen bezoeken en begrafenissen gaan ook door. De maatregelen duren op z’n minst tot december.

Mensen mogen alleen nog het huis uit om boodschappen te doen, een dokter te bezoeken of dagelijks een uur te sporten. Iedereen die de straat op gaat, moet kunnen aantonen waarom dat nodig is. De Fransen mogen alleen nog naar hun werk als dit echt niet anders kan. Macron stelde dat andere oplossingen, zoals groepsimmuniteit of bescherming van kwetsbare personen, niet mogelijk zijn.

Duitsland gaat in de strijd tegen het virus vanaf maandag eveneens deels op slot. Bars en restaurants moeten dicht, maar ook bijvoorbeeld fitnessstudio’s en theaters. Buiten mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. De bevolking wordt verder opgeroepen geen onnodige reizen te maken en af te zien van bezoekjes aan verwanten.

De Duitse bondskanselier Merkel zei donderdag in de Bondsdag dat Duitsland in een „dramatische situatie” dreigt te belanden. Ze wees erop dat door het toenemende aantal coronagevallen de gezondheidszorg overbelast zal raken. In regeringskringen wordt gesteld dat een „golfbreker” noodzakelijk is om de vloed aan besmettingen in te dammen.