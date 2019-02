Frankrijk voert luchtaanvallen uit in Tsjaad

Franse gevechtsvliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd in het noorden van Tsjaad. Dat gebeurde nadat een gewapende groep vanuit Libië met tientallen voertuigen de grens was overgestoken, zegt het Franse leger.

Het konvooi met ongeveer 40 pick-ups was zeker 48 uur voor de interventie gesignaleerd, zegt legerwoordvoerder Patrik Steiger. De Tsjadische luchtmacht zou eerst zelf hebben geprobeerd de voertuigen terug te drijven en klopte later bij de Fransen aan voor bijstand. Die hebben toestellen gestationeerd in de buurt van hoofdstad N’Djamena in het kader van operatie Barkhane, een antiterreurmissie.

Franse toestellen vlogen eerst laag over het konvooi. Dat bleek niet de gewenste afschrikkende werking te hebben, waarna meer gevechtsvliegtuigen werden opgetrommeld. De Fransen voerden vervolgens twee luchtaanvallen uit. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen.

De voertuigen zouden uiteindelijk tot staan zijn gebracht „tussen Tibesti en Ennedi” in het noordwesten. Volgens de legerwoordvoerder had het konvooi toen al 400 kilometer afgelegd in Tsjaad, dat een lange grens deelt met buurland Libië. Dat verkeert sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 in chaos.