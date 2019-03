Frankrijk voert bewaking op bij moskeeën

De Franse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen bij religieuze locaties opgevoerd na de dodelijke aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij 49 doden vielen. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vrijdag. Frankrijk herbergt de grootste moslimminderheid in West-Europa en leed onder dodelijke islamitische aanslagen in onder meer 2015 en 2016.

„Rond religieuze locaties worden meer patrouilles gehouden’, zei Castaner op Twitter. De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde de terreuraanslagen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch als ,,gruwelijke misdaden”. Frankrijk verzet zich tegen alle vormen van extremisme en werkt samen met zijn partners tegen terrorisme in de wereld, zei Macron vrijdag.