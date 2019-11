Frankrijk voelt zich beledigd door Erdogan

Frankrijk roept de ambassadeur van Turkije op het matje vanwege beledigende teksten van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die meldde dat zijn collega Emmanuel Macron wellicht bij zichzelf moest nagaan of hij niet hersendood is.

Aanleiding was de opmerking van Macron dat de NAVO hersendood was. Het Franse staatshoofd verklaarde later dat hij het genootschap wilde „wakker schudden” met die opmerking.

Volgens Erdogan bleek uit Macrons opmerking een „ziek en oppervlakkig” begrip. Waarna hij zich afvroeg of Macron niet bij zichzelf moet nagaan hoe het met zijn hersens gesteld is.

„Over het laatste exces door de Turkse president, dit zijn geen verklaringen, dit zijn beledigingen”, aldus een Franse functionaris. „Wij verwachten opheldering van Erdogan.”