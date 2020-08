Frankrijk verzet zich tegen vrijlating talibanstrijders

Frankrijk heeft de Afghaanse regering gevraagd om geen talibanstrijders vrij te laten die zijn veroordeeld voor het vermoorden van Franse burgers.

De Afghaanse regering heeft toegezegd 400 gevangenen van de ‘harde kern’ vrij te laten als onderdeel van vredesbesprekingen met de talibanmilitanten. Een functionaris zei vrijdag dat tot dusver 80 van deze veroordeelden waren vrijgelaten.

Frankrijk heeft zaterdag officieel geprotesteerd tegen de vrijlating van drie mannen die gevangen zitten voor de moord op Franse onderdanen in Afghanistan, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hiertoe behoren twee mannen die de Française Bettina Goislard, een medewerkster van het VN-vluchtelingenbureau, in de oostelijke stad Ghazni op 16 november 2003 hebben vermoord. De ander is een voormalige Afghaanse soldaat die vijf Franse militairen heeft gedood en 13 anderen verwond in 2012 in de provincie Kapisa.

De Afghaanse regering en de Taliban zullen elkaar binnen enkele dagen ontmoeten nadat de vrijlating van gevangenen is voltooid. De actie is wijdverbreid veroordeeld nadat bleek dat veel van deze gevangenen betrokken waren bij aanslagen waarbij tientallen Afghanen en buitenlanders zijn omgekomen.