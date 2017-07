Frankrijk verwacht kleinere druivenoogst

Frankrijk verwacht dit jaar een historisch lage opbrengst van de druivenoogst. Door de vorst in het voorjaar kregen wijnplanten in het hele land een flinke tik waardoor de opbrengst naar schatting 17 procent lager zal uitvallen dan vorig jaar.

De verwachting kwam van het ministerie van Landbouw, aldus Franse media zondag. Vrijwel alle wijngebieden zijn getroffen. Op sommige plaatsen was het in de ochtend zes graden onder nul terwijl de planten al waren uitgelopen. Naar verwachting van het ministerie zal de oogst dit jaar de kleinste in de afgelopen 36 jaar worden.