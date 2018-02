Frankrijk versterkt politie zoals beloofd

Frankrijk gaat in het kader van een nieuwe veiligheidsstrategie politie en gendarmerie de komende jaren versterken. Er komen zoals beloofd in totaal 10.000 agenten bij. Die zullen vooral worden ingezet in de probleemwijken in het land, zei de minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb donderdag in Parijs.

Met de uitbreiding lost hij een verkiezingsbelofte van president Emmanuel Macron in. Collomb presenteerde de nieuwe dienders in de Franse media als „de politie voor de dagelijkse veiligheid”. Deze „PSQ” wordt goed uitgerust en gaat met een nieuwe werkmethode en mentaliteit aan de slag.

Collomb, voormalig burgemeester van Lyon, zei dat zo’n dertig moeilijke buurten, die veel last hebben van drugshandel en andere criminaliteit, al in 2019 gaan profiteren van de extra manschappen. Hun werkterrein ligt onder meer in de voorsteden van Parijs, Marseille, Toulouse en Straatsburg. Die moeten worden heroverd op de bendes.