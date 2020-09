Frankrijk verbiedt dieren in reizende circussen

Frankrijk gaat geleidelijk het houden van wilde dieren in reizende circussen en dolfijnen in dolfinaria verbieden. Dat maakte de Franse minister van Ecologische Transitie dinsdag bekend.

Er wordt een hele reeks aan nieuwe maatregelen voor een beter dierenwelzijn geïntroduceerd. Het gaat om in gevangenschap levende wilde dieren. Zo wordt het ook verboden om nertsen te fokken voor hun vacht en betekent dit het einde van vier nertsenfokkerijen.

Voor de circussen geldt dat de dieren in de komende jaren langzaam een nieuwe plek krijgen. Een definitieve deadline is er nog niet, maar de minister wil dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Er leven nu ongeveer vijfhonderd wilde dieren in Franse circussen. De maatregel is alleen van toepassing op rondtrekkende circussen en niet op andere shows met wilde dieren.

Voor de drie bestaande dolfinaria is de nieuwe regel dat er geen nieuwe dolfijnen en orka’s bij mogen komen. Ook mag er geen nieuw dolfinarium openen in Frankrijk. De regering maakt 8 miljoen euro vrij voor de overgang van de circussen en het personeel van de dolfinaria.

In Nederland is het sinds 2015 verboden om wilde zoogdieren te laten optreden in het circus of in andere voorstellingen. In dierentuinen en dolfinaria is het optreden wel toegestaan.