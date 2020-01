Frankrijk trekt troepen niet terug uit Irak

Frankrijk is voorlopig niet van plan zijn troepen terug te trekken uit Irak, omdat de strijd tegen terreurbeweging IS nog steeds een prioriteit is voor het land. Dat maakt de Franse regering bekend. De beveiliging voor de 160 Franse militairen in Irak is wel aangescherpt.

De NAVO zei gelijktijdig een deel van het personeel uit Irak weg te halen uit angst voor de onrust. „We nemen voorzorgsmaatregelen om onze mensen te beschermen”, aldus een NAVO-medewerker. De NAVO heeft zevenhonderd man personeel in Irak voor een trainingsmissie.

De minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk zegt dinsdag dat het land de troepen terugtrekt als Bagdad dat vraagt. „We proberen ervoor te zorgen dat Irak zegt dat het beter is dat we blijven. Maar als ze besluiten dat onze troepen weg moeten, dan zullen we de Iraakse soevereiniteit respecteren”, aldus Ben Wallace.

Het Iraakse parlement stemde zondag voor het wegsturen van alle buitenlandse troepen die zijn aangesloten bij de coalitie tegen IS die door de Verenigde Staten wordt geleid. De Iraakse regering moet zich nog buigen over dit voorstel.

Nederland maakte maandag bekend dat de trainingsmissie in Irak volledig is stilgelegd vanwege de toenemende onrust. Duitsland trekt een deel van de militairen terug.

De VS willen geen militairen terughalen uit het Midden-Oosten. Dat land wil zelfs ruim 3000 extra militairen sturen.