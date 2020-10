Frankrijk treedt op tegen online verspreiden van persoonsgegevens

Frankrijk gaat de wetgeving aanscherpen om het online verspreiden van persoonsgegevens tegen te gaan. Dat maakte de Franse premier Jean Castex vrijdag bekend, precies een week na de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty.

De wetswijziging maakt het mogelijk om mensen te vervolgen die gegevens online plaatsen die het leven van anderen in gevaar brengen. Ook wordt het mogelijk mensen te vervolgen die druk uitoefenen op ambtenaren, „met woorden of daden, zoals gebeurd is tegen docent Paty”, zei Castex bij een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Met de wet wil hij de seculiere waarden beschermen tegen de radicale islam.

Paty werd op straat onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist, omdat de leraar spotprenten van de profeet Mohammed had getoond in een les. Een ouder van een leerling en een islamitische geestelijke hadden voor de moord op sociale media tot actie tegen Paty opgeroepen en zowel de naam van de docent en het adres van de school gedeeld. Beiden zitten vast vanwege medeplichtigheid bij de terroristische moord.

Castex vertelde ook dat de politie de afgelopen dagen 27 mensen heeft gearresteerd voor het verspreiden van illegale onlineberichten. Ook werden er tientallen huiszoekingen gedaan en staan er nog tientallen invallen op de planning. Castex legt de wetswijziging in december aan het Franse kabinet voor.

De moord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine heeft Frankrijk diep geschokt. President Macron kondigde naar aanleiding van de moord een harde aanpak van het moslimextremisme aan. Zeven personen zitten vast vanwege betrokkenheid bij de moord. De dader, Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov, werd vlak na de daad doodgeschoten door de politie.