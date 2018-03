Frankrijk terughoudend in zenuwgasaffaire

De Franse regering wil bewijs zien dat Rusland is betrokken bij de zenuwgasaanval in Groot-Brittannië. Het is nu nog te vroeg om te besluiten of actie moet worden ondernomen, maakte een regeringswoordvoerder duidelijk. „Als elementen zijn bewezen, breekt de tijd aan om beslissingen te nemen.”

De woordvoerder noemde de aanval in Salisbury op voormalig dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia „een ernstig incident” dat was gericht tegen een strategische bondgenoot. Hij stelde echter ook dat Frankrijk wacht op „definitieve conclusies” en bewijs „dat de feiten helemaal kloppen” voordat het een standpunt inneemt.

Diplomaten zeggen dat de Franse president Macron niet gelooft in het isoleren van Moskou. Hij zou het ondanks de meningsverschillen van belang vinden een werkbare relatie te onderhouden met de Russen, die bij internationale crises vaak een belangrijke rol spelen.