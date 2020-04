Frankrijk heeft een recordaantal coronadoden op een dag geteld. Het afgelopen etmaal werden 762 sterfgevallen genoteerd. Het vorige dieptepunt was 6 april met 605 geregistreerde slachtoffers.

Aan de corona-epidemie zijn in Frankrijk sinds begin maart ruim 15.700 mensen bezweken, waarvan bijna 5500 in verpleeghuizen. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 81 jaar. Ruim twee derde had al andere gezondheidsproblemen voordat zij het coronavirus opliepen, aldus de autoriteiten.