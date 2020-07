Frankrijk stopt met corona-noodtoestand

De noodtoestand die wegens het nieuwe coronavirus 24 maart is uitgeroepen in Frankrijk, geldt zaterdag voor het eerst niet meer. De regering had dankzij de noodtoestand uitgebreide bevoegdheden om maatregelen af te kondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daar viel onder meer een zeer strenge lockdown onder, waardoor Fransen op straffe van hoge boetes de deur niet uit mochten zonder eerst op schrift te zetten waarom ze op pad gaan.

De verregaande beperkingen van het openbare leven worden sinds 11 mei geleidelijk opgeheven. Half juni ging uiteindelijk de grens weer open. Er zijn nog steeds regels van kracht die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, zoals afstand houden en mondkapjes dragen in het openbaar vervoer.

Frankrijk is medisch en economisch zwaar door het virus getroffen. Honderdduizenden mensen verloren hun baan en er zijn rond de 30.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, voornamelijk ouderen.