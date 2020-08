Frankrijk stelt mondkapjes verplicht op meeste werkplekken

De Franse regering gaat het dragen van een mondkapje op de meeste werkplekken verplicht te stellen om een heropleving van de coronapandemie tegen te gaan. De maatregel gaat in per 1 september, zei een regeringswoordvoerder dinsdag.

Het ministerie van Arbeid zei dat de nieuwe regeling gaat gelden voor alle gedeelde ruimtes in kantoren en fabrieken, maar niet voor individuele kantoren waar slechts één werknemer aanwezig is. Thuiswerken blijft wel de aanbevolen optie voor werknemers, aldus het ministerie.

Frankrijk heeft eerder dit jaar enkele van Europa’s zwaarste lockdown-beperkingen opgelegd, waardoor het aantal besmettingen met het coronavirus aanzienlijk is afgenomen. Maar in de afgelopen weken is het aantal nieuwe Covid-19-gevallen gestegen en volksgezondheidsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat het uit de hand kan lopen.

De regering staat onder druk van vakbonden om de beschermende maatregelen op tijd in te voeren, wanneer mensen na een lange zomervakantie weer aan het werk gaan en kinderen weer naar school moeten.