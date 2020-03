Frankrijk sluit meeste publieke gelegenheden

Frankrijk sluit tot nader order de publieke gelegenheden die niet essentieel zijn voor de belangrijkste levensbehoeften, zoals cafés, shops, restaurants en bioscopen. De maatregel, die om middernacht van kracht wordt, is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat heeft premier Édouard Philippe zaterdagavond bekendgemaakt. Supermarkten, apotheken, benzinestations en banken blijven open.

Ook het openbaar vervoer gaat vooralsnog gewoon door, maar Philippe vroeg zijn landgenoten er alleen gebruik van te maken als dat echt nodig is en bij voorkeur thuis te werken. Hij raadde iedereen aan alleen naar buiten te gaan om eten te kopen, lichte lichaamsoefeningen te doen en te gaan stemmen. Zondag is de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen en die gaat gewoon door, al wordt verwacht dat de corona-angst de opkomst zal beperken.

Het Frans ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat het aantal besmettingsgevallen flink is toegenomen, van 3661 tot 4499. Zaterdag overleden twaalf personen, waardoor het officiële dodental door de ziekte Covid-19 op 91 is gekomen.

Frankrijk is nu in stadium 3 van de epidemie beland, wat wil zeggen dat het virus zich door het hele land heeft verspreid en het niet meer is na te gaan wie wie heeft besmet. Dan resten er slechts maatregelen om de impact van het virus zoveel mogelijk te beperken, zoals door sluiting van scholen en horeca en het verbieden van bijeenkomsten met veel mensen. Dat gebeurde in Europa het eerst in Italië.