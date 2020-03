Frankrijk scherpt maatregelen tegen coronavirus verder aan

De Franse regering legt de bevolking meer beperkingen op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Edouard Philippe zegt dat markten worden verboden en dat mensen die buitenshuis willen bewegen dat vanaf dinsdag in de buurt van hun woning moeten doen.

„Naar buiten gaan om met de kinderen te wandelen of voor lichamelijke oefeningen mag alleen binnen een kilometer van uw huis, voor 13.00 uur en eens per dag”, zei de premier. Mensen die in de buitenlucht gaan bewegen moeten dat volgens premier ook alleen of met hun kinderen doen, en dus niet met groepen.

Philippe waarschuwde dat dergelijke beperkingen nog weken kunnen duren. „Veel burgers willen een terugkeer naar hoe het voorheen was, in normale tijden, maar dat gaat niet met een dag gebeuren”, zei de premier tegen TF1. Hij stelde wel dat mogelijk niet alle markten worden verboden. Er kan een uitzondering worden gemaakt als dat de voornaamste plek is waar mensen hun eten kopen.

De Franse autoriteiten kondigden ongeveer een week geleden een lockdown af. Fransen mogen alleen nog voor essentiële zaken naar buiten. President Macron klaagde eerder al dat sommige mensen die beperking niet al te serieus lijken te nemen. Hij hekelde het feit dat mensen nog steeds naar parken en stranden gingen.