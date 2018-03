Frankrijk rouwt om politieman die de plaats van gijzelaar innam

Frankrijk herdacht zondag de vier slachtoffers van de terreuraanslag van afgelopen vrijdag. De politieagent die vrijdag de plaats van een gegijzelde innam en zaterdag aan zijn schotwonden bezweek, vormt een belangrijk gezicht van de slachtoffers.

Luitenant-kolonel Arnauld Beltrame hoorde bij de agenten die als eersten ter plaatse kwamen. De meeste gijzelaars hielden zich schuil in een koelcel en konden via een nooduitgang vluchten. Beltrame bood aan de plaats van de laatste gegijzelde, een jonge vrouw, in te nemen, waarbij hij zijn telefoon met een open verbinding met zijn collega’s op tafel legde. Hij liep drie schotwonden op, waaraan hij zaterdag dodelijk overleed. Vermoedelijk heeft hij voorkomen dat er meer slachtoffers vielen.

Beltrame (44) diende enige tijd in Irak en werkte ook voor de Republikeinse Garde, het elitekorps dat het presidentieel paleis Elysée bewaakt.

„Luitenant-kolonel Beltrame redde het leven van een gijzelaar, waarmee hij uitzonderlijke zelfopoffering en moed toonde”, zei de Franse president Emmanuel Macron over Beltrame. „Hij stierf voor zijn land en verrichtte een heldendaad”, zei minister van Binnenlandse Zaken Collomb.

Zondag heeft de bisschop van Carcassonne, Alain Planet, tijdens de mis in Trèbes ook Beltrame herdacht als „een toegewijd christen die ons oproept in een leven te geloven dat sterker is dan de dood.”

Beltrame was rooms-katholiek en zou op 9 juni in Bretagne kerkelijk in het huwelijk treden met zijn vrouw Marielle. Hij was recent voor de wet met haar getrouwd. Beltrame kreeg op zijn sterfbed in het militaire ziekenhuis van Carcassonne van een priester het laatste sacrament. Volgens de door Franse media geciteerde priester was hij niet meer bij bewustzijn en kon er geen kerkelijk huwelijk meer worden gesloten.

De man die vrijdag de aanwezigen in een supermarkt vasthield is de 26-jarige Marokkaan Redouane Lakdim. Hij schoot drie mensen dood en verwondde er zestien voordat hij zelf werd doodgeschoten. Lakdim eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft.

Op basis van de huiszoeking bij Lakdim vermoedt de politie dat hij sympathiseerde met Islamitische Staat. In zijn woning vond de politie een „religieus testament.” Het zou gaan om een nogal warrige tekst met verwijzingen naar de militante terreurbeweging.