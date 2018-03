Frankrijk rouwt om heldhaftige politieman

Frankrijk rouwt om de moedige politieofficier Arnauld Beltrame, die zich met dodelijke afloop als gijzelaar aanbood aan een bewapende islamitische extremist in ruil voor een jonge vrouwelijke gijzelaar. De vlaggen hangen halfstok bij alle bureaus van de gendarmerie. Voor de bureaus van de politie-eenheid in Carcassone en in Trèbes worden bloemen gelegd.

In die streek was vrijdag de gijzeling die aan vier mensen het leven heeft gekost. De 44-jarige kolonel Beltrame is door de gijzelnemer doodgeschoten. Nog drie slachtoffers van de gijzeling in een supermarkt in Trèbes zijn omgekomen. De 25-jarige dader dader is gedood toen de politie de supermarkt bestormde.

Mensen betuigen massaal op Twitter hun bewondering voor Beltrame.

Volgens zijn broer Cédric wist Beltrame als ervaren militair en politieofficier waar hij aan begon en dat hij weinig kans maakte het er levend af te brengen. Beltrame (44) diende enige tijd in Irak en werkte ook voor de elitaire Republikeinse Garde, die het presidentieel paleis Elysée bewaakt. „Luitenant kolonel Beltrame redde het leven van een gijzelaar, waarmee hij uitzonderlijke zelfopoffering en moed toonde”, zei de Franse president Emmanuel Macron over Beltrame. „Hij stierf voor zijn land en pleegde een heldendaad,” zei Collomb. De dader is de 26-jarige Marokkaan Redouane Lakdim. Hij was bij de politie bekend vanwege kleinere misdrijven en werd niet gezien als een islamitische dreiging. De gijzelnemer eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft. Abdeslam zit vast in Frankrijk. De dader verklaarde namens terreurgroep Islamitische Staat te handelen. Beltrame hoorde bij de agenten die als eerste ter plaatse kwamen. De meeste gegijzelden hielden zich schuil in een koelcel en konden via een nooduitgang vluchten.