Frankrijk roept moslimlanden op boycot te stoppen

Frankrijk heeft landen in het Midden-Oosten opgeroepen een einde te maken aan boycotacties tegen Franse producten. In Qatar en Koeweit hebben diverse winkelbedrijven besloten Franse artikelen in de ban te doen. Ze zijn boos over de opstelling van de Franse regering in de nasleep van de moord op leraar Samuel Paty, die werd onthoofd omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien.

Ook in andere islamitische landen hebben mensen via sociale media opgeroepen tot een boycot van Frankrijk. „Deze oproepen zijn nergens op gebaseerd en moeten onmiddellijk stoppen, net als alle aanvallen op ons land, die worden aangewakkerd door een radicale minderheid”, reageert het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

President Emmanuel Macron heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij staat voor de vrije meningsuiting en heeft de Franse autoriteiten opdracht gegeven hard op te treden tegen extremisme. Op Franse overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse waren vrijdag, rond de herdenking van Paty, projecties te zien van de spotprenten in kwestie, die eerder in het satirische blad Charlie Hebdo hadden gestaan. Islamitische terroristen pleegden in 2015 een bloedige aanslag op de redactie van het blad in Parijs.

In de islamitische wereld wordt aanstoot genomen aan de Franse steun voor mensen die spotprenten van Mohammed laten zien. Strenggelovige moslims vinden het afbeelden of ridiculiseren van hun profeet een ernstige zonde.

Macron liet via Twitter zondag nog eens duidelijk weten dat Frankrijk „niet zal toegeven, nooit”. „We respecteren alle verschillen op vredelievende wijze. We accepteren haatzaaien niet en verdedigen het redelijke debat”, schreef hij in het Engels. „We zullen altijd aan de kant van menselijke waardigheid en universele waarden staan.”

Leiders van de Europese Unie spraken zondag hun steun uit voor Frankrijk. „Wij staan zij aan zij met Frankrijk in de nasleep van de terroristische aanslag die Samuel Paty het leven kostte”, meldde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Ook EU-president Charles Michel en EU-buitenlandchef Josep Borrell lieten van zich horen. Zij bekritiseerden de opstelling van de Turkse regering en met name president Erdogan, wiens uitspraken over Macron ze „onacceptabel” noemden. Erdogan zei dit weekend in reactie op alle gebeurtenissen in Frankrijk en Macrons handelen dat erop volgde, dat de Franse president zich „psychisch moet laten onderzoeken”.