Frankrijk onderzoekt nep „gele hesjes”

PARIJS(ANP) - De Franse inlichtingendienst onderzoekt of er op sociale media veel nep ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) zijn. De valse ‘gele hesjes’ zouden de omvang van het massale protest in Frankrijk tegen de uitholling van de koopkracht door belastingen nog groter moeten laten lijken. Ook verschijnen er volgens Britse media op bijvoorbeeld Twitter ‘door de oproerpolitie verwonde betogers’ die in werkelijkheid helemaal geen betogers van de afgelopen weken in Frankrijk kunnen zijn.

De dienst Algemeen Secretariaat voor de Defensie en de Nationale Veiligheid (SGDSN) buigt zich over de ‘nep hesjes’, berichtten Franse media zondag.