Frankrijk neemt toestel Ryanair in beslag

De Franse autoriteiten hebben op het vliegveld van Bordeaux een vliegtuig van budgetmaatschappij Ryanair in beslag genomen. Het toestel stond donderdagavond op het punt met 149 passagiers aan boord naar Londen te vertrekken.

De burgerluchtvaartautoriteit zegt te betreuren dat het vliegtuig als „laatste redmiddel” aan de grond moest worden gehouden. De maatregel is het gevolg van een conflict over subsidie die het Ierse luchtvaartbedrijf had ontvangen en die later onrechtmatig bleek te zijn. Ryanair zou herhaaldelijk zijn gesommeerd het geld terug te betalen.

De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet gereageerd op de inbeslagname van het vliegtuig. De gedupeerde passagiers liepen forse vertraging op. Ze konden vijf uur later alsnog naar de Britse hoofdstad vliegen.