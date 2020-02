Frankrijk meldt verdubbeling coronagevallen

Het aantal mensen bij wie in Frankrijk is vastgesteld dat ze het nieuwe coronavirus hebben, is meer dan verdubbeld. De Franse minister van Volksgezondheid maakte donderdag melding van 38 besmettingen, tegenover achttien op woensdag.

Minister Olivier Véran zegt dat mensen zijn geïdentificeerd die in contact stonden met mensen die eerder al waren besmet. Dat verklaart volgens hem de „forse toename” van het aantal coronabesmettingen dat wordt ontdekt.

Twee van de 38 besmette personen zijn inmiddels al overleden. Twaalf mensen zijn genezen en 24 patiënten liggen nog in het ziekenhuis.