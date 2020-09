Frankrijk meldt fors minder coronabesmettingen

De gezondheidsautoriteiten in Frankrijk hebben maandag fors minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het waren er afgelopen etmaal 4070, terwijl er vorige week meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag werden gerapporteerd. Het is wel zo dat het cijfer op maandag vaak lager is omdat op zondag minder wordt getest.

Het totaal aantal besmettingen in Frankrijk staat nu op ruim 542.000. Het aantal sterfgevallen door Covid-19 steeg met 81 tot 31.808.

Autoriteiten in onder meer Marseille hebben de afgelopen tijd strengere coronamaatregelen genomen. Er kwam veel protest tegen het besluit horecazaken zeker twee weken te sluiten.

In Parijs en een reeks andere steden moeten bars vanaf maandag uiterlijk om 22.00 uur dicht. Bijeenkomsten met meer dan tien personen in het openbaar zijn niet meer toegestaan. Fitnessclubs moeten helemaal sluiten.