Het Frans ministerie van Defensie heeft dinsdagavond de dood bekendgemaakt van de vooraanstaande terrorist Abu Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou. Deze Marokkaan stond te boek als de nummer 2 van een jihadistische groepering in Noord-Afrika, die banden heeft met al-Qaeda.

Volgens minister Florence Parly is het kopstuk van de organisatie in de nacht van 8 op 9 oktober in Mali om het leven gebracht door Franse troepen. Dat gebeurde met Malinese en Amerikaanse militaire hulp.