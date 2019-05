Frankrijk mag Iraniër naar VS uitwijzen

Frankrijk mag een 41-jarige Iraanse ingenieur uitwijzen naar de VS. Dat heeft een rechtbank in Aix-en-Provence donderdag bepaald. Amerika verdenkt de man er van dat hij illegaal Amerikaanse technologie wilde importeren ten behoeve van een Iraans bedrijf waarmee hij de sancties van Washington tegen Iran zou hebben geschonden.

De Iraniër zat sinds begin februari vast. Hij werd gearresteerd in Nice, kort nadat hij was geland met een vlucht uit Teheran. De VS denken dat de man industriële microgolfsystemen naar Iran wilde importeren die kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Volgens de Franse rechter handelde de man in opdracht van een Iraans bedrijf dat banden heeft met de Iraanse revolutionaire garde.