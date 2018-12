Frankrijk maakt zich op voor nieuwe protesten

De Franse autoriteiten brengen zaterdag 65.000 manschappen op de been om verwachte protesten in goede banen te leiden. Zij worden verspreid over het hele land ingezet, zei de Franse premier Édouard Philippe.

Parijs was afgelopen weekend weer het toneel van zware rellen. Betogers staken voertuigen in brand en plunderden winkels. Zelfs de beroemde Arc de Triomphe moest het ontgelden. De regering deed woensdag een poging de onvrede te beteugelen door een omstreden belastingverhoging op benzine en diesel op de lange baan te schuiven.

Demonstranten lijken geen genoegen te nemen met die toezegging. Op internet wordt opgeroepen komende zaterdag opnieuw de straat op te gaan in de Franse hoofdstad.

Bij protesten tegen onderwijshervormingen zijn donderdag bovendien 146 overwegend jonge mensen opgepakt bij een school in Mantes-la-Jolie, vlakbij Parijs. Ook op veel andere plaatsen in het land blokkeerden scholieren de toegang tot scholen. De betogers staken onder meer vuilnisbakken in brand.