Frankrijk klaar om te werken met opvolger May

De Franse president Emmanuel Macron staat klaar om samen te werken met een nieuwe Britse premier over alle Europese en bilaterale kwesties na het ontslag van Theresa May. Wel wil Frankrijk duidelijkheid over de Britse aanpak van de brexit, zei een Élysée-functionaris vrijdag.

"Onze betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk zijn op alle gebieden van cruciaal belang: het is te vroeg om te speculeren over de gevolgen van het besluit van May," zei hij.

"We hebben snelle opheldering nodig" van Groot-Brittannië over wat het wil met brexit, voegde hij toe. Het Verenigd Koninkrijk lijkt de EU zonder overeenkomst te verlaten in oktober, tenzij er een deal kan worden bereikt met de EU die ook aanvaardbaar is voor het Britse parlement.