Frankrijk hoopt op betere band met Italië

Frankrijk hoopt snel de banden met buurland Italië aan te kunnen halen nu Italië een nieuwe regering heeft. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno le Maire. De verhouding tussen Frankrijk en Italië was een tijd lang bekoeld, omdat de Franse regering kritiek uitte op het migratiebeleid van Italië. Met name de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini kon rekenen op veel kritiek vanwege zijn harde beleid tegen migranten.

De spanningen tussen beide landen bereikte in februari een hoogtepunt, toen Frankrijk zijn ambassadeur in Italië terugriep uit onvrede over de houding van de Italiaanse regering. De Fransen spraken toen over een „serie provocaties” door de leden van de Italiaanse populistische regering. Zo bezocht toenmalige vice-premier Luigi Di Maio van Italië in Frankrijk de protestbeweging van de gele hesjes.

Le Maire hoopt binnenkort op een ontmoeting met zijn nieuwe ambtsgenoot Roberto Gualtieri. „Er liggen veel projecten op tafel en ik denk dat we deze een nieuwe impuls kunnen geven”, zei hij.

Donderdag werd de nieuwe regering van Italië onder leiding van de partijloze premier Giuseppe geïnstalleerd. Deze bestaat uit Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD), die in het verleden nog rollend met elkaar over straat gingen.