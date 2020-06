Frankrijk haalt uit naar NAVO-bondgenoot Turkije

Het NAVO-bondgenootschap moet zijn kop niet in het zand steken voor het recente gedrag van NAVO-lidstaat Turkije tegenover de andere leden. De alliantie moet het Turkse probleem aanpakken, niet negeren, aldus NAVO-bondgenoot Frankrijk.

Het Franse ministerie van Defensie haalde woensdag fel uit naar de Turken, kort voor overleg met zijn NAVO-collega’s. Volgens hem heeft de Turkse marine een Frans oorlogsschip op NAVO-missie lastiggevallen. „We kunnen geen struisvogel zijn en we kunnen niet doen alsof er geen Turkije-probleem is bij de NAVO. We moeten het zien, benoemen en aanpakken”, aldus een functionaris.

Turkije baarde al vaker opzien in de alliantie. Zo besloot de regering in Ankara uitgerekend bij de Russen afweerraketten aan te schaffen. Moskou was decennialang de grootste vijand van de alliantie, en ook nu weer is de relatie tussen de NAVO en Rusland gespannen.