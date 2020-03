Frankrijk trekt vanwege de coronacrisis militairen terug die in Irak zijn gelegerd. Het gaat volgens de autoriteiten om ongeveer honderd manschappen.

„Frankrijk heeft het besluit genomen om tot nader order het personeel terug te halen dat in het kader van operatie Chammal wordt ingezet in Irak”, aldus een officiële verklaring. Die operatie is bedoeld om terreurgroep Islamitische Staat te bestrijden in Irak en buurland Syrië.