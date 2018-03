Frankrijk geschokt na moord op overlevende Parijse razzia 1942

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de moord op een 85-jarige Joodse vrouw in Parijs. De politie houdt ernstig rekening met antisemitische motieven. De Joodse gemeenschap is ontsteld over „de barbarij”, maar is blij met de massale steun vanuit de samenleving.

Mireille Knoll ontsnapte in 1942 aan de razzia’s in Parijs. Op het laatste nippertje wist haar moeder met haar dochter te ontsnappen. Toen de politie haar sommeerde om zich te melden bij het wielerstadion van de stad, wisten ze te ontkomen. Knolls moeder had een Braziliaans paspoort en daarmee staken ze de Franse grens over.

Vanuit het stadion zetten de nazi’s duizenden Parijse Joden op transport naar de concentratiekampen. Vrijwel niemand van hen overleefde de oorlog, de meesten kwamen om in Auschwitz. Na de oorlog keerde Knoll vanuit Portugal terug naar Parijs, waar ze later trouwde met een Auschwitzoverlevende.

In haar flatje in Parijs kwam Knoll decennia na de oorlog alsnog op gruwelijke wijze om het leven. Ze werd vrijdagavond in haar woning gevonden met elf messteken in haar lichaam. Dat was, net als haar appartement, vervolgens in brand gestoken. „Ze overleefde de Holocaust, om bij een haatmoord in 2018 te sterven”, vatte The New York Times de tragiek kernachtig samen.

De Franse politie heeft haar 29-jarige buurman gearresteerd als hoofdverdachte van de moord. Daarnaast is een 22-jarige dakloze aangehouden, op verdenking van medeplichtigheid.

De buurman zou van Noord-Afrikaanse afkomst zijn en was geen onbekende bij de politie. Hij is meermalen opgepakt voor gewelddadigheden en zat recent een gevangenisstraf uit voor een seksueel misdrijf: in het huis van Knoll randde hij de 12-jarige dochter van haar verzorgende aan. Volgens omwonenden zou hij met de moord wraak hebben genomen voor zijn aanhouding.

De Franse politie liet echter weten dat ze ernstig rekening houdt met antisemitische motieven. In die zin liet ook de Franse president Emmanuel Macron zich deze week uit: hij beloofde in een reactie de strijd tegen antisemitisme krachtig voort te zetten.

De opperrabbijn van Parijs, Haïm Korsia, gaf dinsdagavond aan blij te zijn met de massale steun die de Joodse gemeenschap vanuit de Franse samenleving ten deel valt. „Het gevoelen is dat niet alleen de Joodse gemeenschap is aangevallen”, zei hij op de Franse zender Europe1. Volgens hem nemen de Franse autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen voor de veiligheid van onder meer personen en synagoges.

De voorzitter van de Raad van Joodse Instellingen in Frankrijk CRIF, Francis Kalifat, liet op Twitter weten „opgelucht” te zijn over het feit dat het antisemitische karakter van de moord duidelijk wordt benoemd. Tegelijk zei hij echter „boos en bezorgd” te zijn „dat zulke barbarij in Frankrijk in 2018 nog voorkomt.”

„De Joden staan in de frontlinie”, zei de Frans-Joodse politicus Meyer Habib deze week. „Ze beginnen met de Joden en vervolgens doden ze de andere Fransen. (...) Dit is heel ernstig.”

Incidenten tegen Joden

De moord op Mireille Knoll doet sterk denken aan een incident in april 2017, waarbij de Joodse Sarah Halimi in Parijs door haar buurman uit het raam van haar appartement werd gegooid. Tijdens zijn daad riep hij „Allahoe akbar.”

De Franse justitie ontkende aanvankelijk dat de dader antisemitische motieven had. De man zou bij zijn daad onder invloed van cannabis zijn geweest en psychisch gestoord zijn. Een psychiater stelde uiteindelijk echter dat dit „een antisemitische dimensie” niet uitsloot.

Voorzitter Francis Kalifat van de Raad van Joodse Instellingen in Frankrijk zei dinsdag op de zender i24news dat Knoll de twaalfde Joodse persoon is die sinds 1945 in Frankrijk is vermoord puur op basis van de Joodse identiteit.