Frankrijk gaan sneller visums verstrekken

Frankrijk gaat bezoekers uit Rusland, India en een zestal andere Aziatische landen, waaronder Indonesië, binnen 48 uur een visum verstrekken. Dat heeft premier Édouard Philippe woensdag gezegd. De maatregel, bedoeld om het toerisme te bevorderen, wordt op 1 november van kracht. Nu moeten de gasten uit die betreffende landen nog een dag of tien geduld hebben, in het hoogseizoen vaak langer.

Door de aanslagen in Parijs en Nice viel het aantal buitenlanders dat in 2016 de vakantie doorbracht in Frankrijk terug tot 83 miljoen. Dit jaar lijkt de toeristenbranche zich te herstellen en worden er 89 miljoen verwacht. De regering mikt voor 2020 op 100 miljoen. De versnelde visumprocedure geldt al voor enkele andere landen, waaronder Qatar, en wordt volgend jaar uitgebreid met Saudi-Arabië en Vietnam als de richtlijnen van de EU dat toelaten.

De Franse overheid gaat ook meer douanepersoneel aanstellen om de wachttijden bij de paspoortcontrole op de vliegvelden te verminderen. Voor EU-burgers moet die maximaal een half uur worden, voor anderen 45 minuten. Toerisme zorgt voor 7 procent van het bruto binnenlands product van Frankrijk en biedt 2 miljoen mensen werk.