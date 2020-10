Frankrijk en Italië melden coronarecords, lockdown in Slowakije

De grote Europese landen Frankrijk, Italië en Duitsland hebben donderdag een recordaantal coronabesmettingen gemeld. De Franse autoriteiten maakten bekend dat in een dag tijd bij ruim 41.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Het Franse coronarecord sneuvelde kort nadat de autoriteiten hadden bekendgemaakt dat op meer plaatsen in het land een avondklok wordt ingevoerd. Zo hopen ze de verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan. Premier Jean Castex zei dat 46 miljoen Fransen daardoor te maken krijgen met een avondklok. Dat is ongeveer twee derde van de bevolking.

Ook Italië maakte melding van de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen tot dusver. Het ging om ruim 16.000 nieuwe coronagevallen. Sommige Italiaanse politici omschreven de wijze waarop hun land het coronavirus bestrijdt eind september nog als een „model” voor de wereld, maar inmiddels is het aantal besmettingen weer fors toegenomen.

Duitsland meldde donderdagochtend dat het laatste etmaal ruim 11.000 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat aantal lag fors boven het laatste recordaantal, dat afgelopen zaterdag is gemeld. Toen kwamen er volgens officiële cijfers 7830 besmettingen bij.

Steeds meer Europese landen zien zich genoodzaakt om strenge maatregelen te nemen. De Slowaakse premier Igor Matovic maakte bekend dat komend weekend een gedeeltelijke lockdown wordt ingevoerd. Mensen mogen hun huis dan nog wel verlaten om te werken, noodzakelijke boodschappen te doen of om in de buurt van hun huis in de natuur te wandelen.