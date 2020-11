Frankrijk eert vermoorde leraar met minuut stilte

Franse scholen eerden maandag de leraar die voor zijn school werd onthoofd door een islamitische extremist. Miljoenen leerlingen keerden na de herfstvakantie weer terug naar de schoolbanken.

Schoolkinderen in heel Frankrijk hielden in de ochtend een minuut stilte ter nagedachtenis aan Samuel Paty, die op 16 oktober werd vermoord in Conflans-Sainte-Honorine, buiten Parijs, net toen de vakantie begon.

Paty had zijn klas een cartoon van de profeet Mohammed laten zien voor een les over vrijheid van meningsuiting. De moord op hem zette Frankrijk verder op scherp, nu president Emmanuel Macron een campagne voert tegen islamitisch radicalisme.

Donderdagochtend werden ook drie mensen doodgestoken in een kerk in de zuidelijke stad Nice bij een aanslag die de regering omschreef als een daad van „islamistische” terreur.

„Ik ken jullie emoties na de terroristische aanslagen, waaronder een voor een school tegen een leraar”, zei Macron in een bericht aan leerlingen op zijn sociale mediakanalen Snapchat, Instagram en Facebook.

„Vandaag zullen jullie in de klas hulde brengen aan Samuel Paty. We zullen allemaal aan hem denken, jullie en je leraren,” zei hij en voegde eraan toe: „De bedoeling van terrorisme is om haat te produceren.”

Ook een onbekend aantal Nederlandse scholen staat maandag stil bij de brute moord op Paty. Dat volgt op een oproep van onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, die daarmee gehoor geven aan een verzoek om solidariteit van hun Franse collega Jean-Michel Blanquer.

Paty werd onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist, die daarop door de politie werd doodgeschoten.