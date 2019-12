Frankrijk: eerste droneaanval uitgevoerd in Mali

Frankrijk heeft in het West-Afrikaanse Mali voor het eerst een aanval uitgevoerd met een gewapende drone. Dat gebeurde afgelopen weekend tijdens operaties waarbij 40 extremisten zijn uitgeschakeld, zeggen de Franse autoriteiten.

President Emmanuel Macron maakte zaterdag al bekend dat Franse troepen 33 jihadisten hadden „geneutraliseerd” in de regio Mopti. De Franse strijdkrachten melden nu dat de droneaanval later plaatsvond tijdens een andere operatie waarbij nog eens zeven jihadisten uitgeschakeld zouden zijn.

De strijdkrachten zeggen dat de Reaper-drone en een gevechtsvliegtuig het vuur openden om grondtroepen te ondersteunen. Die commando’s zouden zijn aangevallen door „een groep terroristen” op motoren.

Frankrijk heeft ongeveer 4500 militairen in de arme Sahellanden ingezet om er islamitische extremisten te bestrijden. De Fransen hebben meerdere drones gestationeerd bij Niamey, de hoofdstad van Niger. In buurland Mali kwamen vorige maand nog dertien Franse militairen om het leven tijdens een helikopterongeluk.

Nederland had ook jarenlang militairen gelegerd in Mali. Dat gebeurde in het kader van VN-missie Minusma.