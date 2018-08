Frankrijk doodt militantenleider in Mali

Frankrijk heeft een leider van een aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep in Mali gedood. Bij de operatie kwamen ook een ander IS-lid, en een vrouw en een tiener om het leven. Dat heeft de Franse minister van Defensie in een verklaring bekendgemaakt.

De gedode militant is Mohamed Ag Almouner. Hij was een van de belangrijkste figuren binnen IS in de Sahara. De identiteit van het andere IS-lid is niet bekendgemaakt. De minister betreurt dat twee burgerdoden zijn gevallen bij de operatie, die zondag is uitgevoerd. Twee andere burgers en een IS-lid raakten tevens gewond.

Frankrijk heeft in West-Afrika zo’n 4000 militairen gestationeerd die deel uitmaken van de antiterroristische Operatie Barkhane. Zij moeten voorkomen dat moslimstrijders hun territorium uitbreiden in de Sahel, tussen de Hoorn van Afrika in het oosten en Guinee-Bissau in het westen van Afrika.