Frankrijk: commandant Al-Qaeda gedood in Mali

Franse troepen hebben in Mali een hoge commandant gedood van Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). De Algerijn Djamel Okacha zat als „brein en geldschieter” achter meerdere aanslagen, zei het Franse ministerie van Defensie vrijdag.

Frankrijk had drones, helikopters en commando’s ingezet om de jihadistenleider uit te schakelen. Hij sneuvelde nadat zijn konvooi ten noorden van Timboektoe in een hinderlaag was gereden. „Toen commando’s naderden, werd vanaf de pick-ups geschoten. Daarop schoten helikopters terug”, zegt een legerwoordvoerder. Hij stelde dat elf „terroristen” zijn gedood, onder wie Okacha.

De operatie volgde op een jarenlange klopjacht, zegt minister Florence Parly (Defensie). De dood van Okacha, alias Yahya Abou El Hamame, is volgens haar „een harde klap voor terreurorganisaties in de Sahel”. Frankrijk heeft sinds 2014 enkele duizenden manschappen gelegerd in Mali. In het land bevinden zich ook zo’n 15.000 VN-militairen.