Frankrijk checkt Russische invloed #gelehesjes

Frankrijk is een onderzoek begonnen naar mogelijke Russische bemoeienis met de gelehesjes-protesten die het land nu al een paar weken in zijn greep houden. Franse veiligheidsdiensten bekijken of de Russen zich inderdaad met de betogingen bemoeien, zei minister Le Drian van Buitenlandse Zaken.

Zo zouden zeshonderd Twitter-accounts die doorgaans het Kremlin promoten zich inmiddels vooral en veelvuldig richten op Frankrijk, met het gebruik van de hashtag #giletsjaunes, de Franse benaming van de gele hesjes. Social media-experts stellen dat het erop lijkt dat die accounts daarmee het conflict willen uitvergroten.

Rusland is er al eerder van beschuldigd via social media onder meer de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De Franse bewindsman wil verder niets zeggen totdat er iets uit het onderzoek komt.