Frankrijk blijft SDF-strijdkrachten steunen

Frankrijk blijft de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) bijstaan. Regeringsfunctionarissen hebben dat een delegatie van de overwegend Koerdische milities verzekerd. De SDF-vertegenwoordigers spraken vrijdag in Parijs met adviseurs van president Emmanuel Macron over het besluit van president Donald Trump de Amerikaanse troepen terug te trekken omdat IS zou zijn verslagen.

„De adviseurs hebben een boodschap van steun en solidariteit afgegeven en hun uitgelegd dat Frankrijk met de Amerikaanse autoriteiten heeft overlegd over voortzetting van de strijd tegen Islamitische Staat”, aldus een woordvoerder van het Elysée.

Volgens de Fransen is de terreurorganisatie nog niet uitgeschakeld in Syrië en Irak. Parijs heeft speciale eenheden gelegerd in de regio. Die werken nauw samen met de Koerdische en Arabische strijdkrachten en zorgen onder meer voor luchtsteun.