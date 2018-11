Frankrijk blijft kerncentrales houden

De Franse regering zal tot en met 2022 geen verdere kerncentrales sluiten, naast de al aangekondigde sluiting van de centrale in Fessenheim. In een langverwachte toespraak over de energiepolitiek zei president Emmanuel Macron dat Frankrijk de atoomenergie niet helemaal zal uitbannen. In 2022 eindigt zijn (eerste) termijn als president.

Het staatshoofd kondigde aan dat de elektriciteit in zijn land in 2035 voor de helft door kerncentrales zal worden geleverd tegen 75 procent op dit moment. In dat jaar moeten veertien van de 58 reactoren zijn gesloten.