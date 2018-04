Frankrijk: bewijs gifaanval verdonkeremaand

Frankrijk zegt dat bewijs voor de Syrische gifaanval van vorige week wordt verdonkeremaand. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is het daarom zaak dat internationale inspecteurs zo snel mogelijk Douma in mogen.

Medewerkers van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) proberen de Syrische stad in te komen. Tot op heden hebben Rusland en Syrië nog geen toestemming gegeven. Pas woensdag zou de OPCW naar binnen mogen om te kijken of er daadwerkelijk een gifgasaanval was en welk gas is gebruikt.

Volgens de Russen is het onderzoek vertraagd door de vergeldingsactie van de Amerikanen, Britten en Fransen afgelopen vrijdagnacht. Volgens de Russen zelf heeft er helemaal geen gifgasaanval plaatsgevonden. Hun experts waren donderdag en vrijdag in Douma en zouden geen enkele aanwijzing hebben aangetroffen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag verklaard veel belang te hechten aan het onafhankelijk onderzoek van de OPCW. Rusland weerspreekt de beschuldigingen van Frankrijk en Verenigd Koninkrijk dat onderzoekers worden tegengewerkt.