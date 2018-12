Frankrijk arresteert verdachte oorlogsmisdaden

De Franse autoriteiten hebben een man gearresteerd die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Het gaat om wreedheden gepleegd in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zal worden uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, meldde het ICC.

Volgens het strafhof komt de aanhouding van Patrice-Edouard Nagaissona nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Volgens de aanklagers van het ICC was hij de leider van de anti-Bakala-militie die systematische aanvallen uitvoerde op de moslimbevolking van het land in de periode 2013-2014.

Door het geweld tussen de Seleka (een coalitie van gewapende moslimgroeperingen) en de christelijke anti-Balaka zouden duizenden mensen zijn gedood en honderdduizenden ontheemd geraakt. Op 24 september 2014 opende de aanklager van het ICC, Fatou Bensouda, een onderzoek naar de situatie.