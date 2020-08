Franciscaner monniken uit Assisi besmet met coronavirus

Tien Franciscaner monniken en acht leerlingen in het Italiaanse Assisi, de geboorteplaats van de heilige Franciscus, hebben positief getest op het coronavirus en zijn in isolatie gegaan, zei de katholieke orde maandag.

Pater Enzo Fortunato, woordvoerder van de kloosterorde, zei dat de achttien niet in het belangrijkste kloostercomplex waren, waaronder de basiliek waar de heilige begraven ligt, maar in een apart gebouwencomplex voor monniken in opleiding, ook bekend als novicen, en hun directe superieuren.

De nieuw aangekomen novicen kwamen uit Frankrijk, Malta en Kroatië, zei Fortunato, eraan toevoegend dat ze zich allemaal goed voelen. De uitbraak heeft geen invloed gehad op bezoeken van pelgrims en toeristen aan de basiliek en het hoofdklooster, zei hij. Bezoeken vinden alleen plaats met inachtneming van regels voor sociale afstand en mondkapjes.

Umbrië, de centrale regio waar Assisi ligt, is een van de gebieden in Italië die het minst door het coronavirus zijn getroffen, met minder dan 100 van de meer dan 35.000 sterfgevallen in het land.

Het coronavirus heeft meerdere plaatsen in Italië getroffen waar nonnen of priesters dicht op elkaar leven.