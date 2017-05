Française bewaart dode moeder in vriezer

Een 55-jarige Franse vrouw heeft het overlijden van haar moeder jarenlang geheim gehouden door het lijk te bewaren in een vriezer, die een paar keer is mee verhuisd. Al die tijd maakte het pensioenfonds elke maand keurig 1982 euro over. De vrieskist was overigens niet aangesloten op het elektriciteitsnet maar lag verzegeld en afgedekt achterin in de tuin van het huis waar de verdachte sinds een jaar woonde. Het opgevouwen lichaam van de bejaarde was gemummificeerd.

Volgens de krant SudOuest heeft de aangehouden Française tegen de politie gezegd dat haar moeder ongeveer zeven jaar geleden een natuurlijk dood is gestorven. De officier van justitie in Mont-de-Marsan, ten zuiden van Bordeaux, twijfelt aan dat verhaal omdat de ziektekostenverzekering van de oude dame voor het laatst in 2007 een medische behandeling heeft vergoed.

Woensdag zal autopsie worden verricht om de doodsoorzaak vast te stellen en indien mogelijk de datum van overlijden.